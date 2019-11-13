Görüşmede masadakiler

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede Türkiye gündemdeki önemli konuların çözümü için masaya oturacak. Görüşmenin en önemli maddesi Barış Pınarı Harekâtı'nın 9'uncu gününde ABD ile imzalanan mutabakat olacak. ABD'ye, PKK/PYD'lilerin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda varılan mutabakata sadık kalmamasından duyulan rahatsız gündeme getirilecek. Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgeye dönmesi konusunda Türkiye'nin kurmayı düşündüğü 'Pilot Kent' hakkında bilgi verilecek. ABD'nin Suriye'de PKK/PYD'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlık en üst düzeyde dile getirilecek Erdoğan, Trump'ın, kendisine gönderdiği terörist Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) mektubunu iade edecek. Erdoğan, Şahin'in Türkiye'de rol aldığı terör saldırılarını içeren bir dosyayı da Trump'a verecek.İki ülke arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesi, Halk bank davasındaki son durum ile F-35'lerle ilgili ortaklığın ve uçakların teslimatının masada olacağı görüşmede terör örgütü FETÖ'nün elebaşının iadesi konusunda bir gelişme olmadığına dikkat çekilecek. S-400'lerin kullanılması konusunda ABD'li yetkililerin yaptırım tehdidi içeren açıklamaları sorulacak. Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarıları ve sözde Ermeni tasarısıyla ilgili duyulan rahatsızlıklar dile getirilecek.