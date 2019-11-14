Böylesi görülmedi: 7 katlı binada ‘Asansöre Haciz’ kâbusu!

Alacağını tahsil edemeyince apartmanın asansörüne haciz getirtti!

Bir finansman şirketi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 7 katlı bir binanın asansörünü yapmak isteyen KLK Gayrimenkul'e finans sağladı. İki şirket arasında imzalanan sözleşme sonrası binaya 7 duraklı 2017 model bir asansör tesisatı kuruldu.

ASANSÖRÜ MÜHÜRLEDİLER

KLK Gayrimenkul iddiaya göre, söz konusu sözleşme edimini sağlayamadı ve finansman şirketine olan borcunu ödeyemedi. Bunun üzerine alacağını tahsil etmek isteyen finansman şirketi İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Şirket yetkilileri yapılan ihbara rağmen borcunu ödemeyen KLK Gayrimenkul'e hacze gitti.

BİNA SAKİNLERİ ASANSÖRÜ KULLANAMIYOR

İstanbul Beşiktaş'taki lüks binaya hacze giden icra memurları 7 katlı binanın içerisinde bulunan asansörü mühürledi. Apartman sakinlerinin asansörün haczedilmesine verdiği tepki sonrası KLK Gayrimenkul, "Finansman şirketine olan borcumuzu yanlış şekilde tahsil etmektedirler. Bina sakinleri içerisinde hasta ve yaşlılar bulunmaktadır. Bu insanlar yanlış yapılan haciz sonrası mağdur ediliyorlar. Bu durumun acilen düzeltilmesini istiyoruz" diyerek mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararına itiraz etti. Dosya İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde devam ediyor.