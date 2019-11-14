İstanbul’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 18 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Başakşehir'de uyuşturucu ticareti yapan toplamda 29 şüpheliden 28'inin kimlik bilgileri tespit edildi.

Başsavcılık talimatıyla şüphelilerin adresinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 7,7 gram sentetik kannabinoid, 5,6 gram hint keneviri bitki parçaları, 4 adet ecstasy tablet ve 17,8 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Başsavcılık koordinesinde yapılan yakalama çalışmaları ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce elş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon neticesinde; O.A., Ö.Y., Y.U., M.A.H., M.E.K., E.K., E.Y., O.D., T.A., E.U., M.Ö., M.E., S.K., D.G., M.F.Ç., A.S., M.A., S.M.İ., A.D., ve A.U. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Operasyonda 6 şüpheli ele geçirilemedi. Diğer şüpheli H.C.'nin ise cezaevinde, O.N.'nin ise askerde bulunduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; Ö.Y.'nin yakalandığı ikamette 1 adet Pompalı Tüfek, 4 adet av fişeği, 6 adet domuz av kartuşu ele geçirildi. E.Y.'nin ikamet adresinde ise 1 adet Pompalı Tüfek ve 40 adet av fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadeleri ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Buradaki sorguları da tamamlanan şüphelilerden 18'i tutuklandı 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.