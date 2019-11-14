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MSB duyurdu! Türk-Rus 6. ortak devriyesi tamamlandı

MSB:Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:42
MSB duyurdu! Türk-Rus 6. ortak devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki altıncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." dendi.

MSB devriyeye ilişkin fotoğrafları yayımladı:

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MSB duyurdu! Türk-Rus 6. ortak devriyesi tamamlandı
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