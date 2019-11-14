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haberi: Eski istihbarat subayı İngiliz Le Mesurier ölümüyle o mendilcinin ilgisi var mı? 1 yıldır evin önünde bekliyordu 1 hafta önce...

İstanbul'un Karaköy semtinde ölü bulunan İngiliz eski askeri istihbarat subayı hakkında detayları ortaya çıkıyor. Soruşturmaya Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube polisleri de dahil oldu. Öte yandan ortaya çıkan yeni bir detay da dikkat çekti. Eski İngiliz askeri istihbarat subayı Le Mesurier'in evinin önünden ayrılmayan kağıt mendil satan kişinin 10 gün önce ortadan kaybolduğu iddia edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 08:46
Son dakika haberi: Eski istihbarat subayı İngiliz Le Mesurier ölümüyle o mendilcinin ilgisi var mı? 1 yıldır evin önünde bekliyordu 1 hafta önce...

Beyoğlu'na bağlı Karaköy'deki Ali Paşa Medresesi Sokak'ta yaşamını sürdüren Le Mesurler aynı zamanda evini ofis olarak da kullanıyordu. Mahallede yaşayan vatandaşların verdiği bilgilere göre evin olduğu sokakta bir yıl boyunca bir mendil satıcısı beklemeye başladı. "Beyaz tenli, renkli gözlü ve kirli sakallı" mendilcinin Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği biliniyor. Dolu yağışında, karda, yağmurda bile oradan ayrılmayan mendilcinin Le Mesurier'in ölümünden 10 gün önce nereye gittiği akıllarda soru işaretleri bırakıyor...

AJAN MISIN ABİ?

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Karaköy'de bir restoranda çalışan Aydın Tunç, Suriyeli mendilciyle ilgili şunları söyledi: "Adam sabah 08.00 gibi gelip sokağın tam köşesinde beklerdi. Ben camiye giderken görürdüm. Sabahları gelip benden tost alırdı. Sadece mendil sattığı için dikkatimi çekti. Yaz, kış demeden gelirdi, beklerdi. Yağmurun altında bile duruyordu. Ben birkaç defa 'Ajan mısın abi buradan ayrılmıyorsun' diye takıldım. Adam bir şey demiyordu. Olaydan 1-2 hafta öncesinde adam gelmemeye başladı. O adam beni hep şüphelendiriyordu. Sokak çok yoğun bir yer değil. Geçişler oluyor ama mendil satmaya pek uygun değil. Gidip vapur iskelesinde satabilir veya caminin kapısında satar. Adam benim dikkatimi çekiyordu."

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Son dakika haberi: Eski istihbarat subayı İngiliz Le Mesurier ölümüyle o mendilcinin ilgisi var mı? 1 yıldır evin önünde bekliyordu 1 hafta önce...
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