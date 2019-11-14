Son dakika haberi: Eski istihbarat subayı İngiliz Le Mesurier ölümüyle o mendilcinin ilgisi var mı? 1 yıldır evin önünde bekliyordu 1 hafta önce...

Beyoğlu'na bağlı Karaköy'deki Ali Paşa Medresesi Sokak'ta yaşamını sürdüren Le Mesurler aynı zamanda evini ofis olarak da kullanıyordu. Mahallede yaşayan vatandaşların verdiği bilgilere göre evin olduğu sokakta bir yıl boyunca bir mendil satıcısı beklemeye başladı. "Beyaz tenli, renkli gözlü ve kirli sakallı" mendilcinin Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği biliniyor. Dolu yağışında, karda, yağmurda bile oradan ayrılmayan mendilcinin Le Mesurier'in ölümünden 10 gün önce nereye gittiği akıllarda soru işaretleri bırakıyor...

AJAN MISIN ABİ?

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Karaköy'de bir restoranda çalışan Aydın Tunç, Suriyeli mendilciyle ilgili şunları söyledi: "Adam sabah 08.00 gibi gelip sokağın tam köşesinde beklerdi. Ben camiye giderken görürdüm. Sabahları gelip benden tost alırdı. Sadece mendil sattığı için dikkatimi çekti. Yaz, kış demeden gelirdi, beklerdi. Yağmurun altında bile duruyordu. Ben birkaç defa 'Ajan mısın abi buradan ayrılmıyorsun' diye takıldım. Adam bir şey demiyordu. Olaydan 1-2 hafta öncesinde adam gelmemeye başladı. O adam beni hep şüphelendiriyordu. Sokak çok yoğun bir yer değil. Geçişler oluyor ama mendil satmaya pek uygun değil. Gidip vapur iskelesinde satabilir veya caminin kapısında satar. Adam benim dikkatimi çekiyordu."