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Başkan inkar etti ancak görüntüler ortaya çıktı

BARIŞ SAVAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019
Başkan inkar etti ancak görüntüler ortaya çıktı
İBB Meclisi gündemine gelen, Esenyurt Belediye Meclisi çıkışında AK Partili meclis üyelerine yönelik saldırının detayları ortaya çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dünkü İBB meclisinde söz alarak, "Meclis çıkışında bir tartışma bir uğultu oluştu. Ben oradaki arkadaşları 'Kargaşa çıkarmayın aksi takdirde beni suçlayabilirler sakın böyle bir şeye girişmeyin' diye uyardım. Herkes çekti gitti, kimsenin burnu kanamadı" dedi. Ancak emniyetin de incelediği olay anına ait görüntülerde Başkan Bozkurt'un, "Arkadaşlar, bu işin benim tarafımdan yaptırıldığı iddia edilir. Ne yapacaksanız dikkatli yapın lütfen" dediği görüldü. Emniyet tutanaklarında 'açık kimliği tespit edilemeyen bir kişinin karşısındaki bir şahsı darp ettiği görülmüştür' ibaresi de yer aldı.
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Başkan inkar etti ancak görüntüler ortaya çıktı
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