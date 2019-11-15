İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP'li başkanın yalanı elinde patladı

Sabah saatlerinde Bakırköy Osmaniye'de zehirlenme ihbarı üzerine Bahattin Delen'in evinin bulunduğu Çobançeşme sokak üzerine gelen polis ekipleri dehşetle karşılaştı. Altın işiyle ilgilenen ve Kuyumcukent'de dükkan işleten Bahattin Delen 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen ve eşi Zübeyde Delen'i siyanürle zehirleyip öldürdükten sonra intihar etmişti. Dehşet ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden olay yerine gelen ve açıklamaları ile tepki çeken

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı.

Ekonomik krizden dolayı toplumun cinnete doğru gittiğini bu nedenle intiharların attığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Kuyumculuk işiyle uğraşan Bahattin Delen'in de ekonomik kriz nedeniyle battığını ve bu yüzden önce ailesini sonra kendisini öldürdüğünü öne sürmüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şeker, söz konusu intiharlarla ilgili, devleti suçlayarak ''Herkes devletten alacaklı.'' ifadelerini kullanmıştı.

"MADDİ DURUMU SIKINTILI BİR AİLE DEĞİLDİ"

Osmaniye Mahallesi Çobançeşme sokak üzerinde bulunan Bahattin Delen'in komşuları ise Delen'in bilinen bir ekonomik krizinin olmadığını dile getirdi. Ailenin komşusu, "Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü" dedi. Süleyman Ali Şan, "Gayet iyi tanıyorum. 2-3 yıl önce benim arabama vurdu. Ufacık bir kağıt koydu üzerine. Bu devirde böyle bir insan var mı? Akşam namazına, yatsı namazına gelirdi.



Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü. Dört dörtlük bir insandı. En son 2-3 gün önce görüştüm" dedi. Mahallenin bakkalı Mehmet Çevik, "Tanıyordum. Komşumuzdu. Arada sırada alışverişe gelirdi. Temiz bir aileydi. Maddi durumu sıkıntılı bir aile değildi" dedi.

Dehşetin yaşanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun açıklamaları üzerine yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı Bahattin Delen'in kayıtdışı ticari faaliyetler yaptığını bu nedenle aşırı derecede borçlandığı yönünde açıklama yapıldı.