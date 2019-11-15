RTÜK Başkanı Şahin’e Meclis’te çirkin saldırı

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile basın toplantısı yaptığı ve üyeliğe uygun olmayan davranışlar sergilediği için RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici yüzünden dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar yaşandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK'ün bütçesini sunarken seviyesizce davranan CHP milletvekilleri hakarete varan çirkin sözler kullandı. "RTÜK Başkanı Meclis iradesini gasp edemez, RTÜK Başkanı kendi başkanlığını düşürsün" yazılı dövizler açan CHP'li vekiller ilerleyen dakikalarda kavgaya alevlendirdi. Çirkin ifadelerle Şahin'i protesto eden CHP'li vekiller, RTÜK Başkanı'nı Meclis'ten kovmaya kalkıştı.Üyeliği sonlandırılan Faruk Bildirici üzerinden tartışmaları alevlendiren CHP milletvekilleri "Burada konuşamazsın, terk et" diyerek Ebubekir Şahin'in konuşmasını protesto etti. Eski RTÜK üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "hangi hakla Bildirici'nin üyeliğini iptal edersiniz. Bu demokrasiye darbedir, siz darbecisiniz. Ebubekir senin burada yerin Yok. Mafya lideri misin yoksa RTÜK Başkanı mı? Hadi küçük reis hadi ikile ikile, senin burada yerin Yok. O burada oldukça burada çalışma olmaz" sözleri ile hakarette sınır tanımadı. Tartışmanın büyümesi üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sunumunu bitirmek zorunda kalırken, komisyona ara verildi. Verilen arada ise CHP ve AK Parti milletvekilleri tartıştı. CHP'liler, Şahin'e tepkilerini sürdürürken, AK Parti milletvekilleri, CHP'lileri şov yaptıklarını söyledi.