Son dakika: 4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltında

SURUÇ BAŞKANI GÖZALTINDA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Çevik, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı. Çevik'in, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltına alındı
MARDİN'DE DE 3 BAŞKAN GÖZALTINDA
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın hakkında, terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine polis ekipleri, HDP'li 3 belediye başkanını evlerinde gözaltına aldı. Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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