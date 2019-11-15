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Son dakika: 4 'Lİ Belediye Başkanı gözaltında

Mardin'in Savur, ve Mazıdağı ilçelerinin 'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Ardından bir haber de 'dan geldi. Suruç Belediye Başkanı , hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:16
Son dakika: 4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltında

SURUÇ BAŞKANI GÖZALTINDA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Çevik, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı. Çevik'in, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltına alındı

MARDİN'DE DE 3 BAŞKAN GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın hakkında, terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, HDP'li 3 belediye başkanını evlerinde gözaltına aldı. Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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Son dakika: 4 HDP'Lİ Belediye Başkanı gözaltında
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