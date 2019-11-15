Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı

Terör görgütü üyesi 'da yakalandı

TERÖR örgütü 'nin Suriye kolu olan üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, 'da jandarma tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 13:31
Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN