İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Son olarak Le Mesurier'in eşi Heduing Christina geçtiğimiz günlere kapsamlı bir ifade verdi. Soruşturma kapsamında edinilen son bilgilere göre, İngiliz subay 1 hafta önce 'Beyaz Baretliler'deki takım arkadaşlarına, "Türkiye'de işimiz bitti ayrılıyoruz" dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Büyükada'daki Türk çalışanları ve İstanbul'daki evde ikamet ederken eve gelen hizmetlilerin ifadesine başvurulacak.

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurie neden İstanbul'daydı?

'BİLGİM YOK'

İlk etapta olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı evin hizmetçisinin de ifadesinin alındığı edinilen bilgiler arasında yer aldı. Hizmetlinin sır ölümle ilgili "Herhangi bir bilgim yok" dediği öğrenildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Eşi Heuding Christina'nın emniyette ifade verdiği sırada "Keşke eşim ölmeseydi de bunları konuşuyor olmasaydık" şeklinde ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Christina'na hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulurken Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi.