Gizlenen istifayı SABAH ortaya çıkardı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin görevinden istifa etti. İmamoğlu yönetiminde çatlak olduğu izlenimi vermemesi için sır gibi saklanan istifayı SABAH ortaya çıkardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağırmasıyla Balıkesir'den gelip, Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başlayan, öğretim üyesi Dr. Taylan Engin istifa etti. İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, istifayı doğrulayıp, nedeninin 'uyumlu çalışamamak' olduğunu söyledi. Küçükşahin, Taylan Engin'in dilekçesini çarşamba günü verdiğini de söyledi. Engin'in, bağlı olarak çalıştığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile anlaşamadığı iddiaları sorulan Küçükşahin, "Uyumlu bir çalışma sergileyemedikleri şeklinde değerlendirme yapmak daha doğru bir ifade olur" dedi. İBB yönetiminde yaşanan ekipler arası çatışmalar sonucu istifaların devam edeceği iddialarının ardından SABAH'a konuşan İBB'nin istifa eden Ulaştırma Daire Başkanı Dr. Taylan Engin, "Hafta başı konuya ilişkin açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. Taylan Engin bir süre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapmıştı. Engin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Akıllı Ulaşım Sistemleri Ana Bilim Dalı'nda 'Dr. öğretim üyesi' unvanıyla görev yaparken, 26 Temmuz'da İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirilmişti.