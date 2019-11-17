Birinci sınıf sağlık hizmeti herkese sunuyoruz

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BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;* Geçen 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda da ilerleme sağladık. Sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu sürelerini esnettik. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık karnesi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızın işini zorlaştıran veya rencide eden uygulamaların tamamına son verdik. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Kanuni Sultan Süleyman böyle diyor. 'Gerekirse devlet olmasın ama benim vatandaşım sağlıklı olsun.' diyor."* Nüfusunun neredeyse tamamını sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri şemsiyesi altına almayı başaran Türkiye'nin farkı, kurduğu sistemin sürdürülebilirliğini de sağlamasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı. Üstelik geçtiğimiz 17 yılda emekli sayımız da 6.5 milyondan, 12.9 milyon seviyesine ulaştı. Buna rağmen sosyal güvenlik sistemimizin kendi kendini finanse etme oranı çok yüksek. Geçmişte ülkenin diğer tüm hizmet alanları gibi sosyal güvenlik sistemini de çökertenler, bugün hiç yüzleri kızarmadan karşımızdaki bu tabloyu küçümsemeye, hatta kötülemeye çalışıyorlar.* Bay Kemal'e beş tane koyun teslim edin, inanın kaybeder gelir. Yapacağı bir şey yok. İşte, en dinamik, kendini güçlü hissettiği zamanda kendisine SSK'yi verdiler, hal ortada. Ne diyor bir de? '10 yıl önce daha iyiydi, bugün daha kötü.' diyor. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor. Benim milletimin bunları iyi tanıması lazım. Hak ve hakkaniyetle bağdaşmayan bu gayretlerin gerisinde eski dönemdeki başarısızları örtme niyeti var. O dönemlerde doğum yapan annelen, ölüler hastanelerde rehin tutuldu. Ama İşi gücü bu, gene bir şey söyleyecek tabii. 'Zarar ediyor.' Şu hali görüyorsunuz bakın. Bunlar benim Ahmet'ime, Mehmet'ime, Ayşe'me, Fatma'ma layık değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya... 'Zarar ediyor.' diyor. Halkıma hizmette zarar ediyorsak edelim ama bunlar götürdüler hep, götürdüler. Onun için de halka hizmet veremediler. Kirli, giyilmiş poşetleri tekrar vatandaşıma sattılar. Kan revan içindeki o serum şişeleriyle ne yazık ki tuvaletleri, banyoları doldurdular. Sağlam girsen hasta çıkarsın o hale getirdiler.* Birileri Türkiye'nin sosyal devlet alanında geldiği seviyeyi anlamakta zorluk çekiyor. Daha da vahimi geçmişte faize ödenen paraların doğrudan millete hizmet için kullanılmasından da rahatsız oluyor. Anayasamıza göre zorunlu olan genel sağlık sigortasına 30 yıl boyunca niçin geçilemediğini izah edemeyenler, yapılan işlere kulp takmada yarışa giriyor. Amaçları oluşacak kaostan kendilerine siyasi rant devşirmek. Geçmişte SSK'yi iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere, teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir.* Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarı bir şeyi ortaya koyuyor. Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır. Mehmedimiz orada şehitler verdi ama Mehmedimizle beraber Suriye Milli Ordusu 160-170 civarında şehit verdi. Onlar için ana muhalefet 'terörist' diyor. Ya onlar o toprakların sahibi ve o topraklarda onlar Mehmedimizle beraber yürüyorlar. Nasıl oluyor da sen onlara terörist diyorsun? Çünkü onlar teröristlerle beraber yürüdüler. Bay Kemal, teröristlerle beraber yürüdü, PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde. "Ülkemize yönelik saldırıların daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir.Şimdi A Milli futbol takımımız Avrupa Kupası'na gidiyor. İnşallah Avrupa Kupası'ndan da başarılı bir neticeyle çıkmayı gençlerimizden istiyoruz. Duamız o. Olmaması için sebep yok. Yeni bir tarihi gerek Şenol Hocamız gerekse ekibi yazacaklar. Bunu görüyorum. Bu millete artık bu da yakışır. Bu millet bunu da başaracak.Cari fazla 5.9 milyar dolara çıktı. Eskiden açık veriyordu. Altın ve enerji hariç tutulduğunda bu rakam, 47,7 milyar dolara kadar çıkıyor. Bay Kemal 'Bunlar şimdi IMF'ye gidecekler' diyordu. IMF'nin kapısını CHP zihniyeti açtı biz değil. Göreve geldiğimizde IMF'ye borç 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te bu 23,5 milyar doları sıfırladık. Artık bizim IMF ile işimiz yok.Bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Ana muhalefet yalan söylüyor, 'Azaldı.' diyor. Bunlar hesabı kitabı da bilmiyorlar. Faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de. Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36'ya indirdik. Girişimcinin kredi faizi tek haneliye girdiği anda yatırımlar da artacak, istihdam da artacak, üretim de artacak, Rekabet gücü de artacak Türkiye'nin. Bu ne demektir? Büyüme de artacak.Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.Başkan Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sosyal güvenlik merkezlerinin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, ona olan sevgisinden dolayı ağlayan Ayşenur Akkaya (10) ile özel olarak ilgilendi.