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Karaköy saldırganı Semahat Y.'nin o anlardaki çirkin sözleri ortaya çıktı

İstanbul Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Gıda Mühendisi Semahat Y.'nin o anlarda fiziki saldırının yanı sıra dini değerlere doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızları darp ettiği esnada Semahat Y. "İslam'ın köpekleri" , "Saçınızı açın" gibi ifadelerle bağırmış. İşte Avukat 'in A Haber yayınında anlattıkları;

Giriş Tarihi: 17.11.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 15:56
Karaköy saldırganı Semahat Y.'nin o anlardaki çirkin sözleri ortaya çıktı

Mağdurların avukatı Ömer Faruk Karagüzel konuyu ve saldırganın ifadelerini şu şekilde aktardı;

"İSLAM KÖPEKLERİ" DİYE BAĞIRMIŞ!

Adeta doğrudan başörtüsüne doğru bir saldırının olduğunu görüyoruz. Müvekkilimize karşı söyledikleri çok ilginç Şunu söylüyor. Affınıza sığınarak "İslam köpekleri" diye bir ifade kullanıyor. Bu cümlenin büyük bir önemi var.

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SALDIRI DOĞRUDAN DİNİ DEĞERLERE

Aslında saldırının maksadı da dini değerlere saldırı. "Saçınızı açın" şeklinde beyanlarla saldırıyor. Doğrudan kastın inanca ve inancın gereği olan başörtüsüne olduğunu görüyoruz. Kadın yaptığının gayet farkında. Burada sadece kişiye dönük değil adeta doğrudan başörtüsüne saldırı olduğunu görüyoruz.

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Karaköy saldırganı Semahat Y.'nin o anlardaki çirkin sözleri ortaya çıktı
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