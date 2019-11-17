Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Melih Altınok yazdı: Ahmet Altan'ı FETÖ'nün elinden kurtarın.

yazdı: 'nün elinden kurtarın.

tahliyesi de yeniden tutuklanması da tartışmalı olan 'ın , darbe çağrışımı gibi konularla ilgili pişmanlık beyanında bulunmaması konusunu farklı bir pencereden yorumladı. Altan'ın tercihlerinin yanı sıra içeride sürekli onunla birlikte olan isme dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:27
Melih Altınok yazdı: Ahmet Altan'ı FETÖ'nün elinden kurtarın.

Geçtiğimiz günlerde Nazlı Ilıcak'la birlikte tahliye olan Ahmet Altan, kısa bir süre sonra tutuklanarak yeniden cezaevine koyuldu.

Altan'ın tahliyesi sonrası "Niye bırakıldı" diyenler çoğunluktaydı... Şimdi de kamuoyu "Niçin yeniden tutuklandı" diye tartışıyor...

site:sabah.com.tr melih altınok ile ilgili görsel sonucu

Altan hakkında yeniden tutukluluk kararı veren mahkeme pek çok hukuki gerekçe sıralıyor:

"Sanık Ahmet Altan'ın suçunun kaçma şüphesi var sayılan katalog suçlardan olması, sanığın konumu, sıfatı, eylemlerdeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olması... vs."

Bunlar arasında gözümüze en çok çarpan madde ise "Sanık Ahmet Altan'ın pişmanlık göstereceğine dair beyanlarının olmaması" ifadesi.

Zira bildiğiniz diğer sanıklardan Nazlı Ilıcak mahkemeye ve kamuoyuna pişmanlığını ve hata yaptığını açıkça ifade etti. Ahmet Altan ise, ne yazık ki kendisinin değil 15 Temmuz darbe girişimine direnenlerinin suçlu olduğu takıntısında ısrarcı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih Altınok yazdı: Ahmet Altan'ı FETÖ'nün elinden kurtarın.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN