Melih Altınok yazdı: Ahmet Altan'ı FETÖ'nün elinden kurtarın.

Geçtiğimiz günlerde Nazlı Ilıcak'la birlikte tahliye olan Ahmet Altan, kısa bir süre sonra tutuklanarak yeniden cezaevine koyuldu.

Altan'ın tahliyesi sonrası "Niye bırakıldı" diyenler çoğunluktaydı... Şimdi de kamuoyu "Niçin yeniden tutuklandı" diye tartışıyor...

Altan hakkında yeniden tutukluluk kararı veren mahkeme pek çok hukuki gerekçe sıralıyor:

"Sanık Ahmet Altan'ın suçunun kaçma şüphesi var sayılan katalog suçlardan olması, sanığın konumu, sıfatı, eylemlerdeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olması... vs."

Bunlar arasında gözümüze en çok çarpan madde ise "Sanık Ahmet Altan'ın pişmanlık göstereceğine dair beyanlarının olmaması" ifadesi.

Zira bildiğiniz diğer sanıklardan Nazlı Ilıcak mahkemeye ve kamuoyuna pişmanlığını ve hata yaptığını açıkça ifade etti. Ahmet Altan ise, ne yazık ki kendisinin değil 15 Temmuz darbe girişimine direnenlerinin suçlu olduğu takıntısında ısrarcı.

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