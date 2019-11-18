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'den Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi

Toplantısı'nda, 24. dönem Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın istemiyle Merkez sevk edilmesi kararlaştırıldı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 02:05
AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi
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