Ombudsman nedir? Ombudsmanlık ne anlama gelir?

Ombusdman ve ombudsmanlık kelimeleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın açılışının ardından merak edilen bu terimlerin birden fazla anlamı vardır. Genel olarak; şikayetleri dinleyen ve bunlara çözüm üreten kişi olarak kabul edilen ombudsman ve ombudsmanlık kelimeleri ne anlama gelir? İşte bilgiler!

Ombudsman ve Ombudsmanlık

Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir. Kelime kökeni açısından İsveççe'de "arabulucu" anlamına gelen 'ombuds' ve "kişi" anlamına gelen 'man' kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir.



Ombudsman kelimesi İsveççe'de genellikle delege, avukat, vekil veya bir diğer kişi veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimseyi ifade etmek için kullanılır.



Kurumsal olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir.



Ombudsman'ın Türkçe karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiştir. Sonuç olarak, Ombudsman kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerden şikayetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir.