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elebaşı, ’yi ‘açık hedef’ yaptırmış!

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019
PKK elebaşı, Halime’yi ‘açık hedef’ yaptırmış!
Dıyarbakır'da 2014'de lisede öğrenim görürken PKK'nın dağa kaçırdğı ve annesinin o günlerde günlerce BDP'li Diyarbakır Belediyesi önünde ağladığı Halime'nin, örgütün elebaşlarından Duran Kalkan tarafından ölüme yollandığı ortaya çıktı. Duran Kalkan'ın, Tunceli sorumlusu teröriste gönderdiği mesajda, "Halime'yi açık hedef yap. Askere görüntü vermesini sağla" yazdığı belirlendi. Kasım 2016'da Ovacık'ta hava operasyonunda ölen ve Malatya Kimsesizler Mezarlığına defnedilen Halime'nin kimliği 4 ay önce ailesinden alınan DNA örneğinin uyuşması sonucu belirlendi.
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PKK elebaşı, Halime’yi ‘açık hedef’ yaptırmış!
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