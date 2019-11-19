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7 olduğu Kulp katliamında iddianamede şok detay: Belediye yol çalışması yapmış!!!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen 7 olduğu 10 sivilin de yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince bölgede yol çalışması yapıldığı tespit edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:02
7 sivilin şehit olduğu Kulp katliamında iddianamede şok detay: Belediye yol çalışması yapmış!!!

Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 7 olduğu 10 sivilin yaralandığı olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince yol çalışması yapıldığı tespit edildi.

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7 sivilin şehit olduğu Kulp katliamında iddianamede şok detay: Belediye yol çalışması yapmış!!!
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