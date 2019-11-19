Haberler
>
Gündem Haberleri
>
7 sivilin şehit olduğu Kulp katliamında iddianamede şok detay: Belediye yol çalışması yapmış!!!
7 sivilin şehit olduğu Kulp katliamında iddianamede şok detay: Belediye yol çalışması yapmış!!!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin de yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince bölgede yol çalışması yapıldığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:44Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:02
Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin yaralandığı olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince yol çalışması yapıldığı tespit edildi.