7 sivilin şehit olduğu Kulp katliamında iddianamede şok detay: Belediye yol çalışması yapmış!!!

Sanıklar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 7 sivilin şehit olduğu 10 sivilin yaralandığı olaydan bir gün önce Kulp Belediyesi ekiplerince yol çalışması yapıldığı tespit edildi.