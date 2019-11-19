Antalya'daki siyanürlü ölümlerin ardından belediye çalışanlarına soruşturma: 'Benden 450 bin TL aldılar'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) kimyasal madde kullanımı sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu öğrenildi.

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi...

"İŞ VERME KOŞULU İLE PARA ALDILAR"

9 aydır işsiz olduğu öğrenilen bilgisayar teknikeri Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.'nin kendisinden 'iş verme' koşulu ile para aldığını, son olarak da yine belediyede çalışan R.A. isimli personelin hesabına para gönderdiğini yazdığı ortaya çıktı.

TAM 450 BİN TL...

Selim Şimşek'in yazdığı mektupta şu ifadelere ver verildi: "Bu iki isim dört kişinin ölümünden direkt sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL'den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş….. hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum."