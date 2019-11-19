Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Genel Kurul görüşmeleri 9 Aralık'ta başlayacak 20 Aralık'a kadar devam edecek. Haftasonları da bu görüşmeler devam edecek. Milletvekili arkadaşlarımızın büyük gayretle yürüttükleri meclis çalışmaları bizim için çok önemlidir. Artık kanun tekliflerini yasalaştırma sorunu milletvekillerine aittir. Cumhurbaşkanlığında bu konuda çalışma yürüten ekiplerimiz olsa da asıl görev vekillerimize düşüyor.

Yeni yönetim sistemimizde güçler ayrılığındaki sınırların keskinleştirilmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır.

TRUMP İLE ABD'DE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. ABD ile ilişkilerimizde zor bir dönemden geçtik. Dünyadaki gelişmeler Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin daha iyi olması gerektiğini ortaya koyuyor. Trump, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri baskıya rağmen korumayı sürdürüyor. S-400 meselesinde çözüm yolları bulunması noktasında mutabık kaldık. Sayın Trump'a S-400 alma noktasına nasıl geldiğimizi anlattık kendisi de bu konuda bize destek veriyor.

Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı en etkili mücadele veren ülke olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4000'e yakın terörist etkisiz hale getirildi.

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