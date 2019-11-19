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Loca krizinde kafalar konuştu!

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Giriş Tarihi: 19.11.2019
Loca krizinde kafalar konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 Nisan'da Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçını 80 nolu locada seyretmişti. Tartışmalar üzerine locanın sahibi işadamı Atalay Demirbaş Beşiktaş Kulübü'ne ihtarname göndererek locanın bilgileri dışında İmamoğlu ve Özen Kuzu'ya tahsis edildiğini anlatmıştı. Demirbaş, Beşiktaş Yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini yaptığı açıklamayı yalanlaması için tehdit ettiğini belirtti. Demirbaş yalanlamayınca Mahmutyazıcıoğlu tarafından Ataköy'de bir restoranda darp edildiğini anlattı. Demirbaş Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Loca krizinde kafalar konuştu!
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