Seferihisar’da 3 aydır maaş alamayan işçiler isyanda

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BUGÜN NELER OLDU

zmır'de iki dönem Seferihisar'ı yöneten Tunç Soyer, ardında 150 milyon liralık borç ile bir enkaz bıraktı. 31 Mart'ta başkanlık koltuğuna oturan CHP'li İsmail Yetişkin, 3 aydır personel maaşlarını ödeyemiyor. Önceki gün Seferihisar'daki mandalina şenliğinde buluşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in, biriken maaş ödemeleri ile ilgili konuştuğu öğrenildi. Başkan Yetişkin, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için çareyi İzmir Büyükşehir'e bağlı İZSU Genel Müdürlüğünden gelecek olan katı atık bedeline bağladı. İZSU'nun su faturaları ile birlikte ilçe belediyeler adına tahsil ettiği para, bu ayın sonuna kadar belediye kasasına aktarılacak. İsmini vermek istemeyen bazı işçiler, maaşlarını aylardır alamamaktan yakındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi asgari 2 bin 200 lira ücret sözü verdiğini hatırlatan işçiler, "Zam istemiyoruz, hakkımızı versinler yeter. İşten çıkarılma korkusu yaşıyoruz. Yazıklar olsun böyle yönetime" diyerek tepkilerini dile getirdi. Maaş alamamaktan yakınan başka bir işçi ise, "Maaşlar bir yana sigortamız dahi ödenmiyor. Sesimi çıkardığım için kızağa çekildim. Maaş da alamıyoruz. Verdiğimiz emeklere yazık" diye konuştu.