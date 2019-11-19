Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SON DAKİKA: CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı villasında çalıştırdı...

SON DAKİKA: 'li Başkanı villasında çalıştırdı...

Son dakika haberi... 'li Başkanı büyük bir skandala imza attı. Belediye Başkanı 'ın villasının peyzaj çalışmalarını belediye işçilerine yaptırdığı ortaya çıktı. Karalar bir süre villasında çalıştırdığı işçilerden Can Küpelioğlu'nu belediyedeki işinden kovdu. Olaya ait fotoğraflar ve belgeler ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 08:21
SON DAKİKA: CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı villasında çalıştırdı...

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır şoför olarak çalışan Can Küpelioğlu, bir süre önce CHP'li Zeydan Karalar'ın Çukurova İlçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasında diğer arkadaşlarıyla birlikte peyzaj çalışmalarına götürüldü. Burada villanın bahçesine çiçek ve ağaçlar diken Küpelioğlu'nun kısa süre sonra işine son verildi. Küpelioğlu, Karalar'ın eşi Nuray Karalar'a söyledi. Bunun üzerine tekrar işe alındı. Müdürlükteki şoförlük görevine devam eden bir çocuk babası Küpelioğlu, 11 Kasım'da ulaşım dairesi tarafından gönderilen yazıda iş akdinin fesih edildiğini öğrenince şok oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı villasında çalıştırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN