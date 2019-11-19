SON DAKİKA: CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı villasında çalıştırdı...

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır şoför olarak çalışan Can Küpelioğlu, bir süre önce CHP'li Zeydan Karalar'ın Çukurova İlçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasında diğer arkadaşlarıyla birlikte peyzaj çalışmalarına götürüldü. Burada villanın bahçesine çiçek ve ağaçlar diken Küpelioğlu'nun kısa süre sonra işine son verildi. Küpelioğlu, Karalar'ın eşi Nuray Karalar'a söyledi. Bunun üzerine tekrar işe alındı. Müdürlükteki şoförlük görevine devam eden bir çocuk babası Küpelioğlu, 11 Kasım'da ulaşım dairesi tarafından gönderilen yazıda iş akdinin fesih edildiğini öğrenince şok oldu.