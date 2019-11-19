Yılmaz Ateş’ten yeni bir iddia daha: Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde gizli el var

BUGÜN NELER OLDU

"CHP, FETÖ' ye teslim oldu" sözleri ile kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam ediyor. Ateş, katıldığı bir televizyon programında eteğindeki taşları döktü.(Kaset kumpası) Sayın Baykal kararını verdi ve istifa etti. Bu bir partinin hükmü şahsına yapılan bir komplo. Nedeni de belli 2010 Anayasa Referandumu yapılacak. Meclis'te çok etkili bir muhalefet yapıyorduk. MHP de 'hayır' cephesinde yer alıyordu. Anayasa değişikliğine 'hayır' diyen cepheyi etkisiz hale getirmekti. Bütün komplo buydu.Kılıçdaroğlu "Ben yokum" dedi. "Peki ne yapacağız?" dedim. "Deniz Bey yeniden partinin başına gelmeli. Siz ikinci adam olursunuz, ben de sizinle beraber MYK'da çalışmak istiyorum" dedi.Bu görüşme çarşamba günü oldu. Pazartesi de kimseye haber vermeden adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmasa açık aleni olur.Terör örgütlerine karşı CHP çok net tavır almalıdır. Ayrım yapmadan o terör örgütü bu terör örgütü. FETÖ'yü mü kast ediyorsunuz... Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası, Yılmaz Ateş'in 'Gizli el' açıklamasına ilişkin soruyu, "Bunlar partimizin içişleri. Bu lafların ipe sapa gelir bir yanı yok" diyerek kaçamak yanıt verdi.