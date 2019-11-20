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'dan 'ye küstah sözler! Böyle tehdit etti

Terör örgütü ’nın siyasi uzantısı olan ’den Meclis'e giren ve daha sonra ayrılarak Türkiye İşçi Partisi’ne katılan milletvekili , TBMM Genel Kurulu’nda küstah sözler kullandı. ’yi hedef alan Atay, tehditler savurdu. Atay, "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi’yi mumla arayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:23
Barış Atay'dan AK Parti'ye küstah sözler! Böyle tehdit etti

Sandıkta demokratik yollarla istediklerini alamayan odaklar yine kaos planları yapmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla tepkilerin odağı haline geldi.

Türkiye'yi karanlık bir senaryoya sürüklemek istediklerinin sinyalini veren Atay, Hükümeti Gezi'den de şiddetli sokak olaylarıyla tehdit etti.

"GEZİ'Yİ MUMLA ARAYACAKSINIZ"

Atay, "Bugün Şili'de, Ekvador'da, Lübnan'da, Azerbaycan'da "Kesinlikle sokağa çıkmaz." denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduğunu, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın, hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi'yi mumla arayacaksınız." diyerek alçakça tehditler savurdu.

AMERİKAN MEDYASI DA "TÜRKİYE'DE SOKAK OLAYLARI VARMIŞ" GİBİ GÖSTERDİ

Amerikalı VOA "Amerika'nın Sesi", dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor." ifadeleriyle duyuran Amerika'nın Sesi, Türkiye'de de protestolar varmış gibi göstererek algı operasyonuna soyundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Barış Atay'ın bu küstah sözlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Kullanıcılar "Milletin Meclisinde milleti tehdit edemezsin" diye tepki gösterdi.

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Barış Atay'dan AK Parti'ye küstah sözler! Böyle tehdit etti
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