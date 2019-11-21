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'den açıklama! Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın asla bir ilgisi yoktur

Genel Başkanvekili Beştepe'ye giden CHP'li isim iddiasına ilşkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "'nın asla bir ilgisi yoktur" dedi.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:53
AK Parti'den açıklama! Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın asla bir ilgisi yoktur

Sözcü Gazetesi'nde yer alan ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" şeklindeki iddialara ilişkin AK Parti'den açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR İLGİSİ YOKTUR

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konuyla alakalı olarak "Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili şunları söyledi;

"Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir.

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AK Parti'den açıklama! Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın asla bir ilgisi yoktur
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