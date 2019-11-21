Bırakın AKP’li fırıldaklar cevap versin!

İŞTE SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

O halde FETÖ bursuyla Kanada'ya gitmesinden tutun da vaktiyle Anadolu Ajansı'nda yaptığı haksızlıklara kadar bu muhteremi "eleştirmenin" veya "deşifre etmenin" anlamı nedir?

Bunların hepsi doğru da olabilir, lakin mesele bu değildir.

Mesele şu: Neden şimdi? Belli ki mahut itiraf canlarını sıkmış.

İyi de "özgür gazetecilik" deyince mangalda kül bırakmayan Erdoğan ve AK Parti karşıtı zıpçıktı muhalif o AKP'lilere söylüyor, size ne oluyor?

Kim mi bunlar?

Kimliklerini ortaya top yuvarlayan o muhterem açıklasın, fakir şu kadarını söyleyebilirim:

Merhum İzzet Yasar'ın "Doğan Akın'ın Jurassic Park'ı" dediği T24 internet sitesi "Fetullah kapatması liberaller" ve kıymeti kendinden menkul solcular için neyse, bunlar için de adı lazım değil o gazete aynı mesabededir.

O sevimsiz milletvekili de AK Parti'den ihraç edilir edilmez soluğu orda aldı.

Bunlar dediğim, Gül ve Davutoğlu yandaşı AKP'liler işte.

"GIRTLAĞINA KADAR FETÖ'YE BATMIŞ O GEVŞEĞE KADAR..."

Fetullah'ın "teknik nakavt" tesmiye ettiği FETÖ'nün hukuk düzeneğini "hukukun üstünlüğü" diye yutturan Taha Akyol'dan gırtlağına kadar FETÖ'ye batmış o gevşeğe kadar hepsi orda. Mahut "itirafla" eski AK Parti milletvekili o AKP'li de ihsas ediliyor.

Hadi cevap versin, "Midas'ın kulakları eşek kulakları" öyle değil böyle olur, kulağının üzerine yatmasın.

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