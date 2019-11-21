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Bütçe görüşmelerinde skandal açıklamalar yapan 'a Bakan Soylu'dan sert tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Saadet Partili , 'cü 'ı destekleyen skandal açıklamalar yaptı. Cihangir İslam'ın skandal sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert tepki geldi. Soylu, "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." dedi.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:36
Bütçe görüşmelerinde skandal açıklamalar yapan Cihangir İslam'a Bakan Soylu'dan sert tepki

2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam, FETÖ'cü Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına yönelik skandal açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a sert tepki

"SEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE HER ZAMAN İHANET ETTİN"

FETÖ'cü Altan'ı savunarak bütçe görüşmelerini karıştırmak isteyen Cihangir İslam'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi. Bakan Soylu, Cihangir İslam'ın skandal sözleri üzerine "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Cihangir İslam'a AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.

SP'li Cihangir islam'a büyük tepki!

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Bütçe görüşmelerinde skandal açıklamalar yapan Cihangir İslam'a Bakan Soylu'dan sert tepki
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