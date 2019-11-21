“Çocuklarımızı, PKK, HDP, ABD için büyütmedik”

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 80 gündür sürüyor.Kızı Songül Akkuş'tan 5 yıldır tek bir haber alamayan annelerden Fatma Akkuş, "Çocuklarımızı ABD'ye satıyorlar, kendi çocuklarını da özel okullarda yetiştiriyorlar. Çocuklarımızı PKK için, HDP için, ABD için büyütmedik. Çocuklarımızı götürüp ABD'ye uşak etmişler. Onlar çocuklarımızı ABD'ye satıyor, kendi çocuklarını da özel okullarda yetiştiriyorlar. Kalkmayacağız, çocuklarımızı alana kadar gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, onlar için büyütmedik. Onlar kendi çocuklarını götürüyorsa götürsünler. Onların davaları varsa kendi çocuklarını davalarına koysunlar. Kendi boş davaları için evlatlarımızı öldürüyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.Şemdinli'de okuldan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadığı oğlu Roşat Çitçi için oturma eylemini sürdüren Hakkârili annelerden Necibi Çiftçi, "Oğlumun eli kalem tutuyordu, kandırıp eline silah verdiler. Oğlumun hayalleri vardı, öğretmen ya da polis olmayı istiyordu ancak ona fırsat vermediler" ifadelerini kullandı.Bu arada şehit yakınları da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Batman Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, STK'lar, muhtarlar, kanaat önderleri ile esnaftan oluşan grup, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ziyaret etti.