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'dan flaş açıklama: Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti

Milli Savunma Bakanı , "Suriye'de yaptığımız harekatlar sonunda terör koridoru oluşturulması, terör devleti oluşturulması hayali bitti." açıklamasında bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.11.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 18:27
Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Harekatlarla sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne en az 400 bin kişi dönüş yaptı.

Suriye Milli Ordusu başıboş bir ordu değil, bakanlık bütçesinden bunlara bir ödeme yapılmamaktadır.

MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.

(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

Ayrıntılar geliyor...

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Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti
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