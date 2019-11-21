Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Harekatlarla sınır bölgelerimizde güvenlik sağlandı.

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne en az 400 bin kişi dönüş yaptı.

Suriye Milli Ordusu başıboş bir ordu değil, bakanlık bütçesinden bunlara bir ödeme yapılmamaktadır.

MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek.

(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

Ayrıntılar geliyor...