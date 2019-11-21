İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kara ve hava yolları kullanılarak Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

O ŞOFÖR TUTUKLANDI

İstanbul Fatih ilçesinde içerisinde çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu şahısların bir kamyonetle yasadışı yollarla Edirne'den ülke dışına çıkartmaya çalışacakları tespiti üzerine harekete geçildi. Göçmen kaçakçılığı suçuna karışan araç yakalandı. Şoför E.Ç. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’nden dev ‘yasadışı göçmen’ operasyonu

Araç içerisinde yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 59 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan E.Ç. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan şahıslardan edinilen bilgiler doğrultusunda sahte pasaportların temin edildiği Fatih'te bulunan bir adrese baskın düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramalarda, 174 adet pasaport, 24 adet vize, 26 adet yabancı kimlik, 1 adet ehliyet ele geçirildi. Bahse konu adreste görevlilere sahte kimlik beyanında bulunan Suriye uyruklu M.A. isimli şahıs da gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

3 POLİS VE 1 AVUKATA GÖZALTI

İstanbul Yeni Havalimanı arındırılmış bölgede Bangladeş uyruklu 3 şahsın yapılan kontrollerinde de Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Yapılan kamera çalışmaları ve pasaport kontrollerinde şahısları para karşılığı yasadışı yollardan Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 polis memuru ve 1 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.N.Ö. isimli polis memuru ve A.B. isimli avukat sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken diğer 2 polis memuru ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

Bahse konu operasyonun devamında beraber hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik el zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16 bin 755 euro, 8 bin 525 lira, 560 ABD doları, 14 cep telefonu ve 1 av tüfeği ile 31 fişek ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda doküman bulundu.

ŞOK EVLERİNDEN 271 GÖÇMEN ÇIKTI

Şüphelilerin Türkiye'ye yasadışı yollarla soktuğu düzensiz göçmenleri barındıkları 'Şok Evi' olarak tabir edilen adreslerde de toplamda 271 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.