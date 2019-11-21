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'den flaş açıklama: Dönüşler devam ediyor. 70 aile daha 'a dönüyor

: Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha ’tan bölgesine geri dönmek için yola çıktı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:13
MSB'den flaş açıklama: Dönüşler devam ediyor. 70 aile daha Tel Abyad'a dönüyor

MSB: Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.

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MSB'den flaş açıklama: Dönüşler devam ediyor. 70 aile daha Tel Abyad'a dönüyor
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