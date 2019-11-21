Otizmli çocukların hayatını kolaylaştırmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Bu konuda Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıklarının önemli farkındalık çalışmaları olduğunu anlatan Emine Erdoğan, otizm söz konusu olduğunda, bütünleyici ve kaynaştırıcı eğitimin öneminin tartışılamayacağını vurguladı. Erdoğan şunları söyledi:* Otizmli çocuklar diğer çocuklarla ne kadar çok bir araya gelirse, alınan eğitimin başarısı o kadar artıyor. Otizmli çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi. Eğitim, en temel insan hakkıdır ve bu hakkın ihlali için geçerli hiçbir neden yoktur. Otizmli bireylerin ayrıştırılmaya değil, bütünleştirilmeye ihtiyacı vardır.* Otizmli çocuklar içinde birçok cevher bulunuyor. Örnek olarak genç piyano sanatçısı Buğra Çankır. Çankır milyonda bir rastlanan "mutlak kulağa" sahip, bir müzik dehası. Bu sanatçımız gibi, keşfedilmeyi bekleyen nice otizmli çocuğumuz olduğuna inanıyorum.* Otizme tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor. Ancak birçok faktörle ilişkilendirmeler mevcut. Yeme içme alışkanlıkları da bu faktörlerin önemli bir parçası. Otizmli çocukların yüzde 90'ında beslenme sorunları görülüyor. Çalışmalar, doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor. Özellikle glutenden uzak durmak olumlu etkiye sahip. Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi, paketlenmiş ve işlenmiş yiyeceklerden uzak durulmasının da iyileştirici etkileri var. Semptomlar hafifledikçe, otizmli çocukların olduğu kadar ailelerin de hayatları kolaylaşıyor. Yemekler konusunda gösterdikleri aşırı seçicilik, yeterli ve faydalı besinleri almalarının önünde bir engel. Çocuklarımızın sıkıntılarını hafifletmek için yeni programlar geliştirmeliyiz.* Bugün hepimizin yoğun bir toksin saldırısı altında yaşam mücadelesi verdiğimizi söylesek herhalde abartmış olmayız. Biraz çaba gerektirse de mevsimine göre beslenmek, yaşamı daha doğal bir eksene çekmek de mümkün. Bedenlerimiz sığınağımızdır. Bu sığınakları en yaşanabilir hale getirmek, önümüzdeki seçeneklerden sağlıklı olanları tercih etmekle mümkün olabilir.Emine Erdoğan daha sonra Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye'ye kazandırılan ve faaliyetleri SOBE Vakfı aracılığıyla sürdürülen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ne geldi. Burada 9 yaşındaki otizmli Menekşe'yi yanına alan Erdoğan, açılış kurdelesini birlikte kesti. Erdoğan daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile SOBE hakkında bilgi aldı.Emine Erdoğan, Konya'da Yazır Sosyal Tesisi'nde yer alan İlk Adım Ebe Gebe Okulu Tanıtım Programı'na katıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul edilebilir gördüğü sezaryen ameliyat oranının yüzde 15 ile sınırlı olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan şunları söyledi: "Maalesef bugün ülkemizde sezaryen ameliyatı yüzde 53 seviyelerinde. Halbuki sezaryen ancak hayat kurtarmak için müracaat edilmesi gereken bir yöntem. Doğum gibi ilahi bir deneyim ticarileştiriliyor. Hayat kurtarmak için uygulanması gereken bu ameliyat suistimal ediliyor. Bu alanı pençesine alan sektör, doğumu korku dolu bir deneyim olarak sunuyor. Sezeryanın adının aslında ameliyat olduğunu her fırsatta vurgulamalıyız. Yeni neslin yarısının sezaryenle doğmuş olması, uzun uzun düşünmemizi gerektiren başlı başına bir sorun."