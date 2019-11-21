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Resimli burada! 2019 en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar!

İslam aleminin bayramı olan yeni bir Cuma gününe geldik. Her hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazında camiler dolup taşacak, eller semaya kalkacak. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra insanlar, sevdiklerini mutlu etmek ve onların hatIrını sormak için resimli araştırması yapıyorlar. Haberimizde en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini sizin için derledik. Beğendiğiniz dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve sözlerini seçebilir, , ve MMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. İşte en güzel resimli Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 07:38
Resimli Cuma mesajları burada! 2019 en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar!

Yeni ve en güzel sözlerle Cuma mesajları her hafta olduğu gibi yine vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün de dünyanın dört bir yanında müslümanlar Cuma gününün heyecanını yaşıyor. Cuma günlerinin sevincini yakınlarımız ile paylaşmanın en çok tercih edilen yolu ise resimli Cuma mesajları paylaşmak. Anlamlı sözler ve dualar ile yakınlarının, değer verdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler, haberimizden en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajlarına ve özellikle güzel resimli hayırlı cumalar mesajlarına ulaşabilirler. Bu mübarek günde sevdiklerinize Cuma mesajları göndermek, onları hatırlamanın en etkili yollarından biri... İşte Cuma gününün sevincini paylaşmak için eş, dost ve akrabalarınıza gönderebileceğiniz en yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri…

RESİMSİZ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dua dolu resimli cuma mesajları yine Müslüman vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 22 Kasım yani bugüne ait en güzel ve resimli çeşit çeşit Cuma mesajlarını haberimizden seçebilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları burada! 2019 en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları ile sözleri - Hayırlı Cumalar!
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