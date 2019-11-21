Siyanür içerikli maddelerin halka satışı yasaklanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, piyasa ve internet ortamından vatandaşlara siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getirileceğini söyledi. Kurum, "Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz" dedi. Firmalara, Son Kullanıcı Beyannamesi bildirme zorunluluğu getirileceğini de belirten Kurum, "İmalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibi kontrol altına alınacak" dedi.Kurum, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğunu bildirdi.