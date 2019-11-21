Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım günü Şuheda Nur Eriş isimli öğretmen yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadın sebepsiz yere yanına gelmiş ve kendisine tokat atmıştı.

Şuheda Nur Eriş kadını tanımadığını, şahsına ve başörtülü olduğundan dolayı kendisine saldırdığını beyan ederek şikâyetçi olmuştu.

Şuheda Nur Eriş

Şüphelinin Ressam olduğu, isminin Berrak K. olduğu ortaya çıkmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti.

Berrak K.

TUTUKLANDI

Savcılıkta da sorgu işlemleri tamamlanan Berrak K. tutuklama tabiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheli hakimlikteki sorgusu ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLAMA KARARINDA ŞU İFADELERE YER VERİLD

"Şüpheli Berrak K.'nın üzerine atılı 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alanen aşağılama suçundan, şüphelinin kollukta alınan ifadesi ve hakimliğimiz huzurunda alınan savunması göz önünde bulundurulduğunda, mevcut video kayıtlarındaki eylemlerin oluşma biçimi, şüphelinin sağlık problemine rağmen kendi iradesi ile alkol aldıktan sonra eylemini gerçekleştirmesi, video kaydında kendisine uyarıda bulunan erkek şahsa da cebir ile karşılık vermesi, şüphelinin kolluktaki beyanında müştekinin kendisini 'tiksinmiş şeklinde bakıyordu' şeklindeki beyanı, müştekinin sağ yanakta 5 cm ekimoz tespitine ilişkin geçici adli muayene raporu, atılı suçun mahiyeti ile eylemlerin oluş ve biçimi dikkate alındığında, şüphelinin özellikle 'tiksinmiş şekilde bakıyordu' beyanı ile toplumsal çatışmalara yol açacak ve kamu güvenliği açısından da açık ve yakın bir tehlike oluşturabileceği yönünde eylemin ağırlığı ile müştekinin karşı hiçbir eylemi olmaması ve önceden de aralarında bir husumet olmamasına rağmen dini inanç doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile eylemlerini gerçekleştirdiğine yönelik kuvvetli şüphelinin oluşmasının yanında mevcut delil durumu da dikkate alınarak tutuklamanın koruma tedbiri olduğu, ... Şüphelinin 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alanen aşağılama' suçundan tutuklanmasına karar verildi."