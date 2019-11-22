"Külliye'ye giden isim CHP'li İnce" iddiası

Gazeteci Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP kurultayı ile ilgili görüştüğü hakkındaki yazısı siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Son dakika haberine göre gazeteci Rahmi Turan bu CHP'li ismin CHP'nin Cumburbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğunu açıkladı. İddialar üzerine Muharrem İnce sosyal medya hesabından iddiaları sert dille yalanladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT

Gazeteci Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim CHP'li Muharrem İnce"dir iddiasına İnce'den yanıt geldi.

İnce'nin mesajları şöyle:

"Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.