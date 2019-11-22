SİHA’lar vurdu: 7 terörist etkisiz

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'ya yönelik kuzey Irak'ta başlatılan operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri "Gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Suriye'nin kuzeyinde devam eden "Barış Pınarı Harekâtı"na katılan askerlere yönelik saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında yer alan Kobani kırsalında tespit edildi. Teröristlere yönelik SİHA'lar ile yapılan hava harekâtında, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Erzincan'da da 11 sığınak imha edildi. Kıran 4 operasyonu kapsamında Kemah ilçesi kırsalındaki belirlenen sığınaklarda bulunan çok sayıda mühimmat imha edildi.