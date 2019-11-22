Son dakika: Kıran-5 Operasyonu'nda 12 sığınak imha edildi

Muş Jandarma Komutanlığı tarafındından 18-21 Kasım tarihleri arasında Şenyayla bölgesine yönelik Kıran-5 Operasyonu düzenlendi. Jandarma ve komondo birlikleri ile özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda güvenlik korucuları da görev aldı. Operasyonda 12 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-5 Operasyonu'nda 1 ton 615 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!

Undan peynire, kuru kayısıdan ketçaba kadar kilolarca gıda ve yaşam malzemesi bulunan sığınaklarda çok miktarda tıbbi malzeme, ağrı kesici ilaç, şurup, intibiyotik, iğne, serum hortumu, enjektör ve 18 not defteri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken sığınaklar içindeki eşyalarla imha edildi. Operasyonda 240 litrelik 4 bidon da bulundu.