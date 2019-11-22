Yasadışı ‘bilgi temini’ eden avukat tutuklandı

Edinilen bilgiye göre şüphelilerin Almanya, Norveç, İsveç, Hollanda Ankara Büyükelçilikleri'nin talepleri doğrultusunda avukatlık kimliklerini kullanarak vatandaşların kişisel verilerine ve onlar hakkındaki adli makamlardaki dosya bilgilerine usulsüz olarak yasal olmayan yollarla ulaşıp bu bilgileri elçiliklere verdikleri tespit edildi.

FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya müzahir şahısların iltica talepleri kapsamında araştırmalar yaptıkları, elde ettikleri delilleri resmi rapor haline getirerek Büyükelçiliklere sundukları, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya müzahir firari olan ve hakkında yakalama kararı olan ülkemizden illegal yollarla çıkış yapan şahıslar ile terör örgütü kadrolarında yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının iltica taleplerinde hazırlanan bu raporlardan faydalandıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu şekilde elde ettikleri belge, bilgi ve dokümanları başka ülke elçiliklerine usulsüz olarak sağladıkları, bu faaliyetlerini diplomatik misyonların talepleri doğrultusunda yürüttükleri, bunu yaparken hem kişilerin kişisel bilgilerini içeren belge ve bilgi edindikleri, hem haklarında terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK faaliyetleri çerçevesinde soruşturma veya yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili soruşturma kapsamının belge, bilgi, yakalama kararı gibi kararları kullandıkları anlaşıldı.

SAVCILIKÇA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hem de söz konusu faaliyetlerin Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı şekilde (örneğin ülkemizdeki F ve T tipi ceza evlerinde yatan tutuklu ile hükümlülerin yeterli sağlık imkanı almadığı, buraların denetiminin yeterince yapılmadığı, çok yoğun ve kalabalık bulunduğu şeklinde) rapor tanzim ederek yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklamasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri kullandıkları iddiası ile şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Baki D. ve Yılmaz S.'nin yapılan sorguları sonucunda tutuklamaya sevk edildikleri, Baki D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildiği, Yılmaz S. hakkında ise Ankara Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve gizliliğin ihlali suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi.