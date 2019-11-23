Sabah’ın ortaya çıkardığı skandalda ikinci perde: CHP’li Erdoğdu’nun kaçak villasına mühür

ŞİKâYET

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme'deki kaçak villası mühürlendi. Erdoğdu'nun özel koyu olan ve değeri 900 bin lira ile 1,2 milyon lira arasında değişen villadaki kaçakları bir ay içinde yıkması gerekiyor. Aksi halde Çeşme Belediyesi ekipleri, yıkımı gerçekleştirecek ve Erdoğdu'ya ceza kesilecek.SABAH, SİT alanı olduğu için çivi çakılmasının bile yasak olduğu kaçak yapıyı ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Ildır Mahallesi 30015 Sokak'ta bulunan Günkent Sitesi'ndeki villasında yaptığı kaçak tadilatla ilgili Çeşme Belediyesi jet inceleme başlattı. Belediye ekipleri Erdoğdu'nun Ildır Mahallesi'ndeki villasına gelerek inceledi. Eklentilerin kaçak olduğunu yerinde tespit eden belediye görevlileri, yapı tatil zaptı tuttu. Erdoğdu'nun villasını mühürledi. Erdoğdu'ya bir ay süre tanıyan belediye yetkilileri kaçak eklentileri yıkmaması durumunda yıkımı kendisi yapacak ve Erdoğdu'ya 3194 sayılı imar kanununa muhalefetten ceza kesecek. Erdoğdu'nun dört ay önce satın aldığı villa resmi tapu kayıtlarında kendisi ve eşi üzerine görünüyor. 4 ay önce 900 bin lira vererek eski Anavatan Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mustafa Kızıloğlu'ndan villayı satın alan Erdoğdu'nun binayı hiç kullanmadan tadilat işlemlerine başladığı ortaya çıktı.Özel koyu olan ve 'Milletvekilleri Sitesi' olarak bilinen sitede eski bakanlar, emekli yargı mensupları ve milletvekilleri bulunuyor. 24 saat özel güvenliği olan sitede 150 bağımsız villa bulunuyor. Üst düzey bir CHP'li, "Milletvekili maaşıyla bu kadar lüks bir villanın satın alınamayacağını herkes bilir. Başka bir ek geliri var ise bunu kamuoyuna açıklamalıdır. Milletvekili olmadan önce bürokrattı. Bildiğim kadarıyla bu olanaklara sahip olacak kadar geliri de yoktu. TBMM'de ve dışarıda 'Solcu milletvekiliyim' diyerek dolaşan sözde solcu bir siyasetçinin bu durumu açıklaması lazım. Parti yönetimi de inceleme yapmalı" dedi.SABAH, Erdoğdu'yu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 14 Kasım'da şikayet eden site yönetiminin dilekçesine de ulaştı. Site başkanı İsmet Önder Kırlı ve üye Ali Eser'in imzasıyla verilen dilekçede, "Üst balkonun ön ve yan cepheleri kısmen gaz betonla ördürüp sabit camlarla balkonu kapatarak arkadaki odayla birleştirmeye çalıştı. Odaya çevirdiği üst balkondan açtığı bir kapı ile mutfak çatısını teras haline getirmeye çalıştı. Ön cehpedeki mutfak kapı ve penceresini iptal ederek duvar ördürdü. Giriş katında arka cephede yatak odasının her iki penceresini ördürerek kapattı ve arka bahçeye sarkarak yeni bir oda ve tuvalet yaptı. Buradaki tuvalet penceresini yıkarak kapı haline getirdi. Giriş kapısını dışa aldı. Bu uygulamalarla orjinal mimari projeyi ve binaların dış görünümlerini bozdu. Yeni alanlar kazandı, bitişik komşusunun görüntüsünü kapattı. Uyarımıza rağmen Erdoğdu imara aykırı inşaat çalışmalarına hızla devam etti" denildi.