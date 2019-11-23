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Genel af yasasında son durum nedir? Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? ...

Af yasası ve ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. milletvekilleri, TBMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' ve infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok mahkûm yakını ve aileleri arama motoru üzerinden ‘af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak’ sorularını araştırıyor. Bilindiği üzere ilk yargı paketi daha önce meclise sunulmuş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Meclis'te dün yapılan toplantıda, 2020 yılı bütçe görüşmelerinin ardından yasa teklifi olarak sunulması beklenen 'İkinci Yargı Paketi'ne hangi düzenlemelerin gireceği gözden geçirildi. Peki, infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak, genel af yasasında son durum ne? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 24.11.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 02:25
Genel af yasasında son durum nedir? Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi...

ve ile ilgili son dakika gelişmeleri on binlerce mahkûm ve yakını tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 'Birinci Yargı Paketi' daha önce meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, genel af yasasında son durum ne, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte bu soruların yanıtları…

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE ANA HATLAR ŞEKİLLENİYOR

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.

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Genel af yasasında son durum nedir? Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi...
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