Emine Erdoğan: İcat etmenin cinsiyeti yoktur

Türkiye'de kadın girişimciliğini ve istihdamını güçlendirme hedefiyle yola çıkan, Turkcell ve TOBB'un işbirliğiyle hayata geçirilen 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin bu yılki final töreni yapıldı. Dereceye girenler ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Törende konuşan Erdoğan, fikri olan, kendine güvenen her kadının, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini gördüğünü belirterek, "Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmaktır. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Bilgisayar ya da teknoloji dediğimizde akla önce erkekler geliyor. Erkekler bu alanın kurucusu, kadınlar ise tüketicisi gibi bir algı var. Oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyeti yoktur" dedi.Projeye katılan kadınları "gökyüzünde ışıldayan yıldızlar" olarak tanımlayan Erdoğan, kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz." Erdoğan, yurtiçinde 64 ilden yapılan başvuruların projenin herkes için ulaşılabilirliğini bir kez daha ispatladığını belirterek, "Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı" dedi. Emine Erdoğan, ebeveynlere, "Anne-babalar olarak çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı bilimle erken yaşlarda tanıştırmamız gerektiğine inanıyorum. Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar" şeklinde seslendi.doğan, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürürken bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kız öğrenci sayısının arttırılması için eğitimcilere çağrıda bulundu.Gençlerin geleceğin hakimi, harika fikirlerin sahipleri olacaklarına dikkati çeken Erdoğan, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Genç hanımlar olarak kadın fıtratının size kattığı bilgeliğe güvenin. İçinizden gelen sesi bastırmayın. Bugün sarf edeceğiniz emekle insan hayatına yapacağınız katkılar, dünyanın bahçelerine hiç solmayacak bahar çiçekleri ekecek."Bakanı Ruhsar Pekcan ise Geleceği Yazan Kadınlar'ın kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak "Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. Projeye bugüne kadar yaklaşık 3 bin kadınımız başvurmuş. Kadınların işgücüne katılımını yüzde 60'lar seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların yazılım teknolojisi ve dijital dünyada daha etkin olmasını önemsediklerini vurguladı.urkcellGenel Müdürü Murat Erkan, "24 şehre çıkardığımız eğitimlerimiz sadece Türkiye'de kalmadı; sekiz farklı ülkeden de katılım aldık. Her bir konunun uzmanları tarafından 179 saat eğitim alan 1579 arkadaşım bu programı tamamladı" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kadınlara "Hayal kurun, azmedin, çalışın" tavsiyesi verdi.