Erdoğan’dan Avrupa çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayında Avrupa'da düzenlenecek iki zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Erdoğan, ilk olarak 3-4 Aralık'ta NATO'nun kuruluşunun 70. Yıldönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu NATO üyesi ülkelerin liderleri katılacak. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda 3 Aralık'ta zirveye katılan liderler onuruna resepsiyon verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Aralık'ta zirvenin ana oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan'ın, NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde NATO üyesi ülkeleri müttefiklik üzerine mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in katılımıyla Suriye meselesinin merkezde yer aldığı bir dörtlü zirve gerçekleştirilecek. Zirvede Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum, terörle mücadelede uluslar arası işbirliği, Türkiye'nin güvenli bölge planı, mülteci sorunu ele alınacak. Zirvede ayrıca, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Irak, İran, Libya başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görüşen Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-18 Aralık tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılacak. Erdoğan, bu zirve kapsamında ise özellikle Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptığı çalışmaları anlatacak ve külfet paylaşımı konusunda mesajlar verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise Katar'a günübirlik bir seyahat gerçekleştirecek. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile görüşecek. Erdoğan ile El Sani, ayrıca, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na başkanlık edecek. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda bazı işbirliği anlaşmalarının imzalanması da bekleniyor.