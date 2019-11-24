İnce'den CHP'deki kavga hakkında flaş açıklamalar! İşte Muharrem İnce'nin Yalova'da yaptığı açıklamalar

Yaklaşık beş gündür Türkiye bu konuyu konuşuyor. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca hissettim, burada bir tezgah var dedim. Arkadaşlara dedim ki bir twit atalım bir komplo var diyelim dedim. Sonra sayın Genel Başkan bir TV kanalına çıktı ve oraya çıkınca gazeteci sordu. "Siz saraya giden bir CHP'li var ne diyorsunuz?" dedi. "Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam" dedi. Demek ki önceden biliyor!

KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM GELEYİM DEDİM!

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi.

Muharrem İnce'den canlı yayında kumpas açıklaması "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'de üretilmiştir"

BURADA BİR TEZGAH VAR

Bir tezgah var ortada ve sorumluları açığa çıkarılmalıdır.

SEÇİM DEDİKODULARININ HEPSİ CHP GENEL MERKEZİNDE ÜRETİLDİ

24 Haziran seçim akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı neredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunların Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş niye bu kadar uğraşıyorsun o zaman?

ÖNCE BU PİSLİĞİ TEMİZLEYİN

CHP Türkiye'de temiz siyaset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir.

BAŞKAN ERDOĞAN BU KONUNUN HİÇBİR YERİNDE YOK! İFTİRAYI KILIÇDAROĞLU ATTI

Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Erdoğan bunun neresinde? Zaten meydan okudu "Bir iddian varsa ispat et. Görüştüğümü iddia ediyorsan açıkla istifa ederim" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin. Kendi partinin evladına iftira atıyorsun.

TEK BAŞIMA KALSAM MÜCADELE EDECEĞİM

Ben ona barış eli uzattım. "Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum çünkü.

SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BENİ SAVUNMUYORSUNUZ?

Bu söz ortaya atıldığında "iliyorum. Doğrudur" demek yerine. Ben emekli olduktan sonra CHP'ye geldim. İnce çocukluğundan beri CHP'de. Bu Muharrem İnce'ye ya da CHP'nin hiçbir evladına yakışmaz demesi gerekirken "Biliyorum" diyor. Partinin sözcüsü konuşmuyor. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Kim oluyorsunuz siz de savunmuyorsunuz?

BEN SİZE NE YAPTIM?

Cumhurbaşkanlığı adaylığında otobüsüme binmek için torpil yapmadınız mı? Ben size ne yaptım ya?

BEN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM AMA...

Ben bu ülkede yıllarca milletvekilliği yapmışım. Genel Başkanıma söylerim. Twit atarım. Gerekeni yapar herkesle görüşürüm. Başkan Erdoğan'la da görüşürüm. Bahçeli ile de görüşürüm. Akşener'le de görüşürüm.

DEDİKODU AK PARTİ'DEN ÇIKMIYOR Kİ, CHP'DEN ÇIKIYOR

Sen CHP'ye kumpas mı var diyorsun? CHP Genel Merkezi'nden çıkıyor. Kim kumpas kuracak sana? Dedikodu AK Parti Genel Merkezi'nden mi çıkıyor? CHP'den mi çıkıyor? Adam kaynağım CHP'li diyor!

MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ

Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Mutlaka hesaplaşacağız.

Şunu söyledim bir arkadaşa "80 yaşında yalan yazıyor gazeteci ya" dedim.

Muharrem İnce, Yalova'dan canlı yayınla CHP'deki skandal kumpasa çok sert cevap! (24 Kasım 2019 Pazar Basın toplantısı)

CHP'DEN BİR YERE GİTMİYORUM!

Değerli Türk basınından şunu rica ediyorum. Benim için CHP bir yaşam biçimi. Ben bu partinin 5 dönem milletvekiliyim kardeşim. Sıradan İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir parti değil. Ben adım açıklanmadan önce aradım genel başkanı. "Bu iş büyüyecek. Gel birlikte çıkalım" dedim. Çıkmadı.

BÖYLE BİRİ VARSA ATİLLA'YI KONUŞTURUP PARTİDEN ATACAKSINIZ

Şimdi Talat Atilla konuşmalıdır. Genel Başkan Talat Atilla'y konuşmasını söylemelidir. Çorap söküğü gibi çözecek 48 saatte disipline verecek partiden atacaksınız.

KUMPASI DİREKT KILIÇDAROĞLU MU KURDU?

Ben bu işi direkt Kılıçdaroğlu yaptı. Komployu direkt kendisi kurdu dersem partim yara alır. Ama sayın Genel Başkan ne dedi? "Biliyorum. Şaşırmadım. Doğrudur" dedi.

O ÇETE YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTI

Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar.

KURULTAYDA DAHA AÇIĞINI ANLATACAĞIM

Bir buçuk senedir sustum. Ama şimdi konuşuyorum. Kurultayda daha da açığını anlatacağım. "Beni aday gösterirken nasıl olsa İnce üçüncü olur. Biz de İnce'yi siyasetten sileriz." dediler. Sonra tabloyu görünce "Eyvah" dediler. "Cumhurbaşkanı olmasa çıtayı yükseltti" dediler. Operasyona başladılar. Bu yapıyı kırmadan, bunu çözmeden CHP yola devam edemez!

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NE OLMUŞTU?

Sözcü Gazetesi'nden Rahmi Turan bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü yazmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu ekranlarda doğrulamış ve ismi bildiğini söylemişti. Sonrasında Başkan Erdoğan "Böyle bir iddianın sahibi iseniz açıklayın. Açıklayamıyorsanız ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Kılıçdaroğlu genel başkanlığını ortaya koyabiliyor mu?" şeklinde açıklama yapmış ve Kılıçdaroğlu sessiz kalmıştı.

Muharrem İnce de bunun kendisine yönelik bir ön kesme girişimi olduğunu söyleyerek CHP yönetimini açıklama yapmaya davet etmişti.

YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ, YAZININ SAHİBİ DE KABUL ETMİŞTİ: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İNCE HAKLI"

Yazının ve iddiaların yalan olduğu yazıyı yazan Rahmi Turan tarafından da doğrulandı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce haklı. Kaynağım Talat Atilla idi" diyerek yalan yazdığını itiraf etti ve suçu başkasına attı.