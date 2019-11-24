Kadın çiftçiler ihracatçı oluyor

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Tarımve Orman Bakanlığı'nın kadın çiftçilere yönelik sağladığı destekler meyvelerini vermeye başladı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde, ABC Deterjan, Perşembe Üretici Kadınlar Derneği ile işbirliği yapan bakanlık, meyve kurutma tesisi açtı. Toplam 505 bin TL'lik yatırımla hayata geçen tesisin 195 bin lirası ABC Deterjan, 310 bin lirası da Tarım Bakanlığı tarafından sağlandı. Projeyle Karadeniz bölgesinde yetişen ve yöre kadınları tarafından toplanan başta taflan olmak üzere kivi, turunç gibi meyvelerin kurutularak çürümesinin önlenmesi böylece ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.İlk etapta 50 çiftçi kadının yer alacağı proje kapsamında, kurutulan meyvelerin yanı sıra bunlardan hazırlanan turşu, reçel, pekmez gibi ürünlerin de satışı planlanıyor. Yöre kadınlarına ayda 1.000 ila 2.000 TL gelir sağlayacak projeyle, ziyan olan 400 ton meyve de ekonomiye kazandırılacak. İlk yıl için 5-6 milyon TL'lik ekonomik hacim oluşması bekleniyor. Uzun vadede kooperatifleşme modeline geçilecek. Kadın çiftçilerin hazırladığı ürünler ihraç edilecek. Yöredeki kadınları harekete geçiren Perşembe Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Elif Saka, gelişen iş modelini şöyle anlattı: "Yöre kadınları kendi ihtiyaçları olan meyvelerden turşu, reçel, pekmez gibi mamuller yapıyordu. Ancak bunların yakın çevreleri dışında pek satacak alanları yoktu. Bölgede taflan başta olmak üzere birçok meyve çürüyerek zayi oluyordu. Biz burada bir kurutma tesisi açıp bu meyveleri ekonomiye kazandırıp kadınlarımızın da bundan bir gelir elde etmesini istiyorduk. Konuyu Tarım İl Müdürümüze ilettik. Tesis yatırımı yapıldı. Bu tesise gelen meyvelerin sıfır atıkla mamul haline getirilmesini planlıyoruz."Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, projeyle yılda 20 tonu taflan olmak üzere 400 ton meyvenin değerlendirileceğini söyledi. Yılmaz, "Değerlendirilen taflanlardan ise yıllık yaklaşık 300 - 400 bin TL'lik gelir sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer, "ABC ile Yerli Yerinde projesi kapsamında ilk yıl Osmaniye'deki safran çalışmamızı bu yıl Ordu'da taflan ile devam ettiriyoruz. Önümüzdeki yıl başka bir bölgede başka bir tıbbi ve aromatik bitki ile karşınızda olacağız" dedi.Gelirimiz 200'den 2.000 TL'ye çıkacakDaha önce yaptığım ürünü yakınlarıma satardım. En fazla 200-300 lira kazanırdım. Şimdi düzenli gelirim olacak, eve katkı sağlayacağım. 1000 ila 2000 lira kazanç elde edeceğiz.Benim engelli bir çocuğum var. Onun bakımına katkı sağlayacağım.Kızım için de çeyiz hazırlayacağım.Kendi paramı kazanacağım için çok heyecanlıyım.Daha önce yapıp satıyordum ama çok gelir elde edemiyordum.İki tane kızım var birini evlendirdim, buradan kazandığımla diğerini de evlendireceğim.Yaptığımız ürünleri daha önce satamıyorduk. Ayrıca topladığımız ürünler çürüyordu. Bu da kazancımızı azaltıyordu.Şimdi hem tanıtacağız hem satacağız.Ürünler ihraç edilecek, hayali dahi bizi heyecanlandırıyor.