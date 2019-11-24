Habertürk'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programına konuk olan Muharrem İnce çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'den bomba itiraf: Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyi düşündüm

İDDİAMDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİM!

''2020'de aday olacak mısınız?'' sorusu üzerine İnce, ''Delegeler seçilmeden, bunu söylemem doğru olmaz. Fakat ben iddiamdan vazgeçmiş falan değilim.'' dedi.

GENEL BAŞKAN SIFIR MORALLE KAMPANYAYA BAŞLATIYOR!

Tekrar söylüyorum CHP'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Başka birinin aday olması yürümüyor. Bunu denedik bir kere. Sayın Genel Başkan aday olmadı, aday ben oldum işler yürümedi. Bir kere Genel Başkan sıfır moralle seni kampanyaya başlatıyor. Seni destekleyen milletvekillerinin hepsinin çiziyor üstünü, senin kolunu kanadını kırıyor.

YANIMDAKİ ARKADAŞLARIN HEPSİNİ HARCADILAR

'Gel şimdi Cumhurbaşkanı adayı ol' diyorlar. Çıkıyorsun, olmasan 'şımarık çocuk' derler. Olsan, arkadaşların harcanmış, gitmiş. Sıfır moralle başlıyorsun, olmuyor. Milletvekilleri listesi açıklanınca, benim yanımdaki arkadaşların hepsini harcadılar.

ZONGULDAK MİTİNGİNDE ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNDÜM!

Zonguldak mitinginde hastayım dedim, doğru değildi. Çekilmeyi düşündüm. Çünkü Bartın milletvekilini listeye koymamışlardı ben de Bartın milletvekilini Zonguldak mitinginde gidin oralarda uğraşın diye yollamıştım. Öyle zor durumda kaldım ki, ekibini satmış adam gibi oldum.'' dedi.