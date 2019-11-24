O iftiranın sahibi Rahmi Turan'ın sözde haber kaynağı Talat Atilla kimdir ve ne iş yapıyor? Talat Atilla kaç yaşındadır?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Başkan Erdoğan ve Muharrem İnce Beştepe'de görüştü' iftirası, gündemin en önemli konularından birisi olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, dün İzmir'de konuşurken böyle bir görüşmenin yaşanmadığının altını kalın bir şekilde çizerken, CHP'li Muharrem İnce Külliye'de Başkan Erdoğan ile görüşmediğini yineledi. Turan, dün akşam bağlandığı canlı yayında kaynağının bir gazeteci olduğunu aktarırken; olayın birinci elden tanığı olmadığını ve kaynağını güvenerek hata yaptığını itiraf etmişti.

RAHMİ TURAN SÖZDE KAYNAĞINI AÇIKLADI

Edinilen son dakika bilgisine göre, Rahmi Turan, 'Başkan Erdoğan ile Muharrem İnce Beştepe'de görüştü' iftirasının sözde kaynağını Talat Atilla olduğunu açıkladı. Hâl böyle olunca, 'Talat Atilla kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İşte, hayatı ve merak edilenler...

TALAT ATİLLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Talat Atilla'nın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik;