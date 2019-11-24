SABAH yazdı, kaçak tadilatı elleriyle yıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun kaçak villasıyla ilgili çıkan haberlerimiz ses getirdi. SABAH tarafından suçüstü yakalanarak tüm Türkiye'ye deşifre edilen Erdoğdu, Çeşme Ildır Mahallesi Günkent Sitesi'nde bulunan villasının kaçak kısımlarını balyoz yardımıyla kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı. Yıkım sırasında kendisini videoya çekerek şov yapan Erdoğdu'ya Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da eşlik etti.





NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Ildır Mahallesi'nde bulunan Günkent Sitesi'nde, nisan ayında yaklaşık 900 bin liraya villa satın aldı. Site sakinleri, villasında tadilat işlemleri başlatan Erdoğdu hakkında, Çeşme Belediyesi'ne başvurup, şikayetçi oldu. Site sakinleri, sitenin belirlediği plan dahilinde inşaat projesinin yürütülmediğini, balkonun içeri alınarak 90 santim eklentinin yapıldığını, binanın arka tarafına bir odanın daha yaptırıldığını belirtti. Yapılan incelemelerin ardından Erdoğdu'ya ait villa, Çeşme Belediyesi tarafından mühürlendi ve inşaatı durduruldu.